J. JESUS, Viola lavorano al prestito con diritto

Juan Jesus-Fiorentina è una trattativa che andrà avanti a oltranza. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb i viola non sono intenzionati a prelevare il brasiliano a titolo definitivo, bensì in prestito con diritto di riscatto, idea che soddisferebbe tutte le parti. Possibile che si arrivi agli ultimi giorni per la chiusura del giocatore della Roma, oltre all'eventuale arrivo di un centrocampista.