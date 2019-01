IND. FV, Visite già ok per Terracciano: niente seduta

Visite mediche con la Fiorentina terminate da poco per il nuovo numero 12 viola Pietro Terracciano (il numero di maglia deve però essere ancora assegnato): secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il portiere ex Empoli ha svolto attorno all'ora di pranzo le classiche visite con il suo nuovo club ma nel pomeriggio non dovrebbe allenarsi con i suoi nuovi compagni. Terracciano sarà dunque a disposizione di Stefano Pioli e del preparatore Alejandro Rosalen Lopez per la seduta di domani, la seconda in vista del match di domenica a Verona contro il Chievo.