DI GENNARO, Chiesa è un falso problema. Juve...

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e opinionista di TMW Radio, ha parlato del futuro di Federico Chiesa: “A Chiesa rispetto al padre manca la capacità di essere decisivo negli ultimi 15-20 metri, ma può migliorare. Se dovesse andare via la Juventus sarebbe in pole perché lo ha già cerato lo scorso anno prima che arrivasse Commisso a bloccare tutto. Se il presidente vuole mantenere una squadra di alto livello Chiesa è un giocatore importante, ma bisogna capire la situazione e se lui vuole continuare a giocare in viola. Certo è un attaccante che può andare in qualsiasi squadra. Il ruolo che ha rivestito in questi mesi, quello di esterno a tutta fascia nel 3-5-2, può essere quello giusto per lui perché ha grande forza fisica. Poi ovviamente se andasse alla Juve dovrebbe lottare per un posto perché la concorrenza non manca e lì serve capire se il ragazzo c’è mentalmente. Chiesa alla Fiorentina è un falso problema, se dovesse rimanere, col rinnovo di contratto, sarà per intraprendere un progetto importante con la maglia viola, se invece dovesse andare via l’unico problema potrebbe essere i 70-80 milioni chiesti un anno fa per il suo cartellino”.

Chiesa e Dybala possono giocare assieme?

“Chiesa e Dybala sono due giocatori diversi. Il primo può fare l’esterno a tutta fascia oltre che l’esterno in un tridente, mentre il secondo è diverso, fa gol, assist ed è di un altro livello rispetto a Chiesa. È un fuoriclasse anche se a volte si eclissa. Ma sono due giocatori che possono giocare assieme”.