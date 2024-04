L'EQUIPE, C'è anche Italiano per la panchina del Marsiglia

FirenzeViola.it

Rimbalza anche dalla Francia il nome di Vincenzo Italiano per la panchina di un club transalpino. Come riporta L'Equipe, Paulo Fonseca è la prima scelta dell'Olympique Marsiglia in vista della prossima stagione. Il tecnico del Lille, che negli scorsi giorni è stato accostato anche al Milan per il dopo Stefano Pioli, è stato scelto da Medhi Benatia, consigliere strategico dell'OM e da Pablo Longoria, presidente della società francese.

Ma il noto quotidiano francese sottolinea come l'OM stia valutando anche altri nomi per la panchina. Uno di questi è Sergio Conceiçao, allenatore del Porto da 7 stagioni che potrebbe cambiare aria. Sullo sfondo resistono anche Habib Beye del Red Star, Christophe Galtier, che però sembra essere stato accantonato, e due conoscenze della Serie A come Vincenzo Italiano della Fiorentina e Thiago Motta del Bologna.