IL MIGLIORE, Solo Quarta si salva per il gol: i voti

Aveva illuso il popolo viola con un colpo di testa in tuffo a metà ripresa. L'unico squillo offensivo degno di nome della Fiorentina porta la firma di Lucas Martinez Quarta, autore ieri sera del gol della momentanea speranza. Entrato in campo al 55' per sopperire all'espulsione di Milenkovic, l'argentino si è dimostrato prezioso in zona-gol (settimo centro stagionale per lui) e, al di là della rete, si è prodotto in numerose incursioni offensive nonostante il risultato e la forza dell'avversario. I giornali lo premiano come migliore in campo in casa viola:

Lucas Martinez Quarta, le pagelle:

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 7

La Nazione: 6,5

Repubblica Firenze: 6,5

Corriere Fiorentino: 6,5

FirenzeViola.it: 6,5