CORR.SPORT-STADIO, Coppia di fatto

Il Corriere dello Sport - Stadio apre oggi in prima pagina con il titolo: "Coppia di fatto". Il riferimento è a Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, coppia offensiva della Fiorentina esplosa con due gol per parte contro la Sampdoria. Sono dodici le reti in campionato dei due: la Fiorentina si gode la sua coppia gol. Il giorno dopo la vittoria (ieri, ndr) i due sui social hanno celebrato la prestazione in maniera differente: Chiesa pubblicando sui social una foto del proprio cagnolino con la scritta "Forza Viola", Vlahovic tornando sulla sua esultanza e spiegando come lui esulti sempre con i diti nelle orecchie.

A proposito di Chiesa, il quotidiano scrive come sia tornato di nuovo al top: non solo ha segnato 6 gol, ma ha servito anche 6 assist, provocato un autogol, colpito cinque pali e sbagliato un calcio di rigore. Ora si parlerà del rinnovo con la società, poi si ragionerà se restare a Firenze anche la prossima stagione o meno. A tranquillità in campionato raggiunta, le parti si siederanno ad un tavolo: ora c'è più ottimismo.