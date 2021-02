CORR.FIO, Pradè-Barone: cena per convincere Sarri

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, BONAVENTURA OGGI È RIMASTO A RIPOSO Ancora non è chiara l'entità del problema fisico sofferto da Giacomo Bonaventura a fine primo tempo della partita contro lo Spezia. Come raccolto da FirenzeViola.it, il giocatore è stato tenuto a riposo stamani nella seduta di scarico andata in scena... Ancora non è chiara l'entità del problema fisico sofferto da Giacomo Bonaventura a fine primo tempo della partita contro lo Spezia. Come raccolto da FirenzeViola.it, il giocatore è stato tenuto a riposo stamani nella seduta di scarico andata in scena... NOTIZIE DI FV RASSEGNA STAMPA, I TITOLI DEI QUOTIDIANI IN EDICOLA Ecco i titoli in viola di questa mattina: La Gazzetta dello Sport: nessun titolo oggi. Corriere Fiorentino: Obiettivo Sarri. La Nazione: Panchina viola, scrivania o l'addio. Il rebus Prandelli accende Firenze. Stadio: Legnata Bonaventura, può star... Ecco i titoli in viola di questa mattina: La Gazzetta dello Sport: nessun titolo oggi. Corriere Fiorentino: Obiettivo Sarri. La Nazione: Panchina viola, scrivania o l'addio. Il rebus Prandelli accende Firenze. Stadio: Legnata Bonaventura, può star... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 23 febbraio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi