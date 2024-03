CALAMAI, Solo Commisso può rialzare la Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè nero bollente" su Radio Firenzeviola, Luca Calamai ha così analizzato la situazione di casa viola, sottolineando l'importanza del ritorno di Commisso previsto per domani: "È passata un'altra notte con sempre più preoccupazione. Non si può che stare accanto ad una famiglia che sta vivendo un dolore incredibile. Trovo importante che domani torni Rocco Commisso perché solo lui può riprendersi quel ruolo che aveva consegnato al suo manager Joe Barone. Caro Presidente, immagino con tanto dolore, ma ora tocca a te e solo a te rimettere la Fiorentina in carreggiata".