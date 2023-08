AMRABAT, La Juve mette nel mirino il marocchino

FirenzeViola.it

La Juventus segue con grande attenzione Sofyan Amrabat. I bianconeri per lungo tempo hanno corteggiato il centrocampista marocchino, arretrando di qualche passo una volta scoperto l'interessamento dell'Al Ahli. Ma secondo La Gazzetta dello Sport, Allegri non ha mai mollato il colpo per il classe '96, che piace molto anche al neo d.t. Giuntoli.

Ancora non è stata aperta una trattativa con la Fiorentina, ma i rapporti con il club toscano sono ottimi dopo l'affare Arthur. E con la pista Manchester United che sembra essersi raffreddata, la Juve può pensare di avvicinare il giocatore e avviare i discorsi con i gigliati - si legge - fermi alla valutazione minima di 25 milioni di euro.