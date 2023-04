RFV, Da oggi un inviato a Cremona verso la Coppa

Si avvicina a grandi passi l’appuntamento in semifinale di Coppa Italia tra la Cremonese e la Fiorentina, primo atto di un doppio confronto che potrebbe permettere ai viola di tornare nell’ultimo atto del trofeo nazionale a nove anni di distanza dall’ultima volta. Per seguire al meglio questo avvenimento - che anche per i grigiorossi ha un sapore storico, visto che la “Cremo” non arrivava alle semifinali di Coppa dalla stagione 1986/87 - Firenzeviola.it e RadioFirenzeViola hanno scelto di spedire a Cremona un loro inviato, Andrea Giannattasio, che curerà dalla città lombarda la marcia d’avvicinamento alla sfida di mercoledì sera con collegamenti in tutte le trasmissioni del palinsesto di RFV, foto e video e interviste con i protagonisti grigiorossi del passato e le autorità locali.