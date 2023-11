Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: “Non solo Gonzalez. La Fiorentina punta su Nzola per tornare in alto”

Corriere dello Sport: "Fiorentina, caccia alla goleada"; "Italiano mette in guardia "non è un allenamento""; "La toppa delle toppe".

La Nazione: “Il Franchi coperto a metà La Lega attacca, Iv pure «Problemi per i tifosi» Nardella: «E’ allarmismo»”; “In Serbia (ri)parte la prova del «9» Serve una gara senza mezze misure”. “Tra rotazioni e certezze In porta c’è Christensen”

Corriere Fiorentino: “Franchi progetto completo, non resterà senza copertura“; “Ai confini d’Europa”; “In 200 a seguire la squadra, assente la Curva Fiesole”

la Repubblica (Fi): "Fiorentina, su la testa. Missione in Coppa per ripartire"; "Pierozzi pronto al bis, Comuzzo ci spera. Un sogno per due anche in Europa"

Tuttosport: “Cura per la Viola? Un’altra goleada”; “ Beltran solo con il Bologna”