OPERAZIONE AGGANCIO ALL'EUROPA. MA OGGI I VIOLA SFIDANO PALI E PRECEDENTI

Se nessuna sfida ha visto più pareggi nelle ultime dieci stagioni di Serie A rispetto a quella tra Fiorentina e Genoa (dieci, alla pari degli incontri tra Atalanta e Juventus e quelli tra Sassuolo e Udinese) e, al contempo, i viola e i rossoblù sono le due formazioni del massimo campionato italiano che fino ad oggi hanno collezionato più legni (18 i toscani, 16 i liguri) la sensazione è che quella in programma questa sera sia destinata ad essere una gara - quasi - da sbadigli. Invece i tre punti che mette in palio il match del Franchi sono estremamente importanti tanto per la squadra di Italiano, che cerca il rilancio in classifica dopo un marzo e un aprile modesti, quanto per quella di Gilardino che al cospetto di un tifo che tante volte lo ha applaudito da giocatore vuole trovare i punti necessari per centrare la matematica salvezza.

TROPPO MALE. A contare, tuttavia, dovrà essere soprattutto l’orgoglio. E in particolare quello della Fiorentina, che pur avendo portato avanti in modo pressoché impeccabile i suoi cammini sia in Conference League che in Coppa Italia, in Serie A è quantomeno attardata: pur avendo ancora un punto in più rispetto alla scorsa stagione - a parità di gare giocate - Biraghi e soci hanno vinto solo due delle dodici gare in campionato nell’anno solare 2024 (con un residuo di quattro pareggi e ben sei sconfitte). Solo il Frosinone (una) e Salernitana (zero) hanno saputo fatto peggio, se si pensa che nel periodo preso in esame i viola hanno raccolto complessivamente 10 punti, meglio solamente di solo quattro squadre: Sassuolo (9), Lecce (9), Frosinone (7) e Salernitana (3).

OPERAZIONE AGGANCIO. Ecco perché, al di là delle distrazioni che potrà portare in dote la sfida di giovedì in Conference League contro il Viktoria Plzen, la sfida di questa sera al Franchi si annuncia determinante per le ambizioni di classifica della squadra: un successo infatti permetterebbe alla Fiorentina non solo di superare il Torino ma di avvicinare sensibilmente (rimarrebbero solo tre punti da colmare, al netto della gara in meno) il 7° e l’8° posto, ovvero gli ultimi - in caso di otto squadre italiane in Europa nella prossima stagione - che consentirebbero di disputare i tornei Uefa l’anno prossimo. L'operazione aggancio, dunque, è possibile. Ma deve partire questa sera.