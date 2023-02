NUOVA ALCHIMIA

L’Europa fa bene alla Fiorentina, e di certo l’aria delle competizioni europee sembra aiutare eccome i due attaccanti a disposizione di Italiano. La doppia sfida allo Sporting Braga restituisce a Italiano un reparto offensivo rigenerato nei numeri e di conseguenza nella testa, fosse solo per pensare di dar continuità a un momento positivo che ha portato Jovic e Cabral a segnare insieme 7 gol dall'inizio di febbraio.

Tre centri per il serbo suddivisi tra la doppietta di Braga e il gol al Torino in coppa Italia (conferma di come nel suo caso al termine coppa corrisponda quello di gol) altri quattro per il brasiliano che oltre a bissare l’exploit del compagno di reparto in Portogallo ha trovato altri due centri tra il pari con l’Empoli in campionato e il gol vittoria nella sfida di ritorno di Conference del Franchi.

Sette centri che sembrano regalare un minimo imbarazzo della scelta a mister Italiano in vista della gara (fondamentale) di lunedì a Verona. Se il momento sembra favorire scelte definitive soprattutto in termini di formazione la sfida a distanza tra Jovic e Cabral comincia a farsi più concreta, e seppure non sia passata inosservata la sintonia confermata dalle rispettive esultanze sui gol del concorrente, per l’allenatore è già tempo di imboccare una strada a prescindere da risultati e prestazioni.

O più semplicemente di indovinare la giusta alchimia nell’impiego dei due, nell’ottica di un’inevitabile turnazione dovuta agli impegni di coppa. Con l’obiettivo di sfruttare al massimo la rinnovata vena realizzativa di due attaccanti che ultimamente hanno lanciato segnali più che incoraggianti.