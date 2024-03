MARESCA, Con lui ultimo rigore segnato da Nico in Serie A

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sabato sera, allo stadio Artemio Franchi, la Fiorentina affronterà il Milan nel primo match al rientro dalla sosta per le nazionali. In un clima particolare, visto che sarà la prima partita che i viola giocheranno dopo la tragica scomparsa del DG Joe Barone, a dirigere la gara sarà Fabio Maresca(QUI tutte le designazioni della 30° giornata). Con l'arbitro napoletano la Fiorentina ha vinto cinque partite su undici disputate. La prima nel gennaio del 2017, Chievo-Fiorentina 0-3, e l'ultima questo novembre nella gara del Franchi contro il Bologna finita 2-1 per gli uomini di Italiano grazie alle reti di Bonaventura e Nico Gonzalez. Curiosamente in quella sfida l'argentino segnò, prima dei due errori consecutivi contro Inter e Lazio, il suo ultimo rigore in Serie A.

Maresca aveva portato bene anche la scorsa stagione, quando arbitrò il successo viola a San Siro contro l'Inter firmato da Bonaventura. Le altre due vittorie gigliate risalgono alle stagioni 2020-2021, Fiorentina-Lazio 2-0, e 2021-2022, Fiorentina-Genoa 6-0. Tre sconfitte, l'ultima contro la Lazio al Franchi nell'ottobre 2022, e tre pareggi, contro Atalanta, Sampdoria e Genoa, per completare il bilancio di Fabio Maresca con la Fiorentina.