L'ALTRO ESTERNO SEGNA UN GOL OGNI 345 MINUTI

Sono pochi i dubbi che Vincenzo Italiano si porta dietro in vista della partita di domenica sera contro la Juventus. La scelta della punta centrale certo, con Beltran che però non dovrebbe avere problemi ad iniziare anche contro i bianconeri. La scelta del difensore centrale accanto a Milenkovic (sulla presenza del serbo praticamente nessun dubbio, tanto più in una delle poche settimane senza impegni infrasettimanali della stagione) con Quarta in vantaggio su Ranieri. Ma soprattutto la scelta su chi completerà il reparto d'attacco farà restare sveglio il tecnico viola in questi giorni.

Perchè detto di Bonaventura e Beltran che con ogni probabilità partiranno in campo al pari di Nico Gonzalez, l'altro esterno è un rebus da risolvere. Ikoné, Brekalo, Sottil e Kouame: le statistiche in stagione dicono che Italiano ancora una scelta non l'ha presa e la partita contro la Juventus proporrà un ballottaggio in cui, ad oggi, hanno tutti e quattro le stesse probabilità di giocare, il 25%.

Perché Ikoné con la Lazio non ha entusiasmato ed è tornato il giocatore troppo inconcludente visto spesso la scorsa stagione, Sottil ancora non convince, Brekalo dopo il gol contro il Napoli non si è sbloccato come tutti speravano e infine Kouame, che realizzò proprio il gol dell'1-1 la scorsa stagione al Franchi contro la Juventus, è sparito dai radar e anche partendo da titolare contro il Cukaricki non lo si è praticamente mai visto.

L'altro esterno che non sia Nico Gonzalez ha segnato in stagione 5 gol in 1725 minuti, quindi uno ogni 345 minuti (praticamente uno ogni 4 partite). Decisamente troppo poco per un ruolo che Italiano considera a tutti gli effetti un attaccante.

I numeri.

Josip Brekalo: 562', 1 gol

Riccardo Sottil, 445', 1 gol

Christian Kouame: 416', 1 gol

Jonathan Ikone: 302 minuti, 2 gol

Totale: 1725 minuti, 5 gol. Un gol ogni 345'