JOVIC, Ritrova sorriso e assist. Adesso manca il gol

© foto di Federico De Luca 2023

Un +3 al fantacalcio con tre assist. Luka Jovic prova piano piano a risalire la china dopo un inizio di 2023 con più ombre che luci. Contro una Sampdoria con un piede già in Serie B, ma soprattutto davanti ad un collaboratore della Serbia del CT Stojkovic, Jovic è riuscito a tornare ad incidere e ha ritrovato il sorriso, anche se più fuori dal campo che all'interno del rettangolo di gioco. Per tornare a segnare il tempo non mancherà vista la mole di impegni che attende la Fiorentina anche a maggio: Jovic ha battuto un colpo con tre assist e un secondo tempo da giocatore che ancora non ha mollato. Ora starà a lui e ad Italiano riuscire a risultare decisivo anche in partite con un tasso tecnico maggiore.