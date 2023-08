IL FATTORE INDISPENSABILE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Se la roboante vittoria di Genova aveva lasciato speranza e ambizione, la spedizione austriaca contro il Rapid Vienna ha lasciato con se sensazioni opposte. Un passo indietro, anche capibile, visto che la squadra biancoverde veniva da settimane di gare ufficiali giocate e si presenta più pronta sotto l’aspetto fisico. Senza dimenticare la spinta dell’Allianz Stadion, che sicuramente ha inciso sul risultato finale. Allo stesso tempo però nessuna paura. C’è ancora un ritorno da giocare, una gara da affrontare tra le mura amiche del Franchi. Il tifo fiorentino, anche in trasferta (e ieri la sua assenza si è sentita), ha dimostrato in più riprese di essere fattore fondamentale, e giovedì prossimo, così come in tutte le altre occasioni, servirà la massima spinta.

Partendo dalla gara contro il Lecce. Al momento la Curva Fiesole è esaurita, così come il parterre di tribuna. Disponibilità anche in Maratona, Curva Ferrovia e Tribuna. Salvo sorprese le 30 mila presenze dovrebbe essere superate senza problemi.

Stesso obiettivo per giovedì prossimo. Al momento però tanti sono i biglietti ancora disponibili: nessun settore sold out ma una vendita che potrebbe prendere un’impennata nei prossimi giorni.

In attesa che il calciomercato, tra situazioni in uscita e in entrata da risolvere, serve concentrarsi inevitabilmente sul campo. Siamo “solo” al 25 di agosto, e la Fiorentina ha bisogno fin da subito della spinta del suo dodicesimo uomo.