GASPERINI, Due vittorie contro Italiano: i precedenti

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani alle ore 20.45 andrà in scena il settimo testa a testa tra Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano. Nelle sei precedenti sfide il tecnico dell’Atalanta ha vinto due sfide (la prima il 12 marzo 2021, quando la Dea superò lo Spezia per 2-1, la seconda in questa stagione, all’andata), mentre ne ha perse tre e pareggiata una. Per quanto riguarda il conto dei gol segnati e subiti, tra Spezia e Fiorentina, Vincenzo Italiano ha rifilato 7 reti a Gian Piero Gasperini, subendone lo stesso identico numero.