FIORENTINA, Il programma di oggi: rifinitura al V. Park

Giornata di vigilia in casa Fiorentina. Domani infatti, dopo una sosta che ha messo a dura prova tutto l'ambiente viola con la tragica scomparsa del dg Joe Barone, torna di scena il campionato e la squadra di Italiano se la vedrà col Milan, alle 20:45 in un Franchi tutto esaurito (qui il dato del totale raccolto da FV). Oggi quindi sgambata di rifinitura per la Fiorentina, in campo alle 11 al Viola Park.