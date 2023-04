FEMMINILE: FIORENTINA A RIPOSO. SCHROFFENEGGER RINNOVA FINO AL 2024. NASCE LA LEGA A IN ROSA?

Il focus del martedì sul calcio femminile a cura di Firenzeviola.it

Fonte: a cura di Stefano Berardo - Twitter: @IamBerry29

Turno di riposo per la Fiorentina Femminile nel corso di questa seconda parte di stagione. Dopo la beffarda rimonta subita in casa della Juventus, le gigliate sono state spettatrici interessate di questa giornata di campionato che ha riservato non poche emozioni. Gigliate con gli occhi puntati sul derby milanese. Il confronto tra rossonere e nerazzurre metteva in palio il terzo posto. Ad aggiudicarselo è stato il Milan di Ganz per 3-1, grazie alle reti di Grimshaw e delle due ex viola Piemonte e Vigilucci. Il Diavolo raggiunge così la Fiorentina superandola in virtù dei goal segnati negli scontri diretti. Sempre sabato, alle 14.30, c’è stato il big match al vertice tra Roma e Juventus al Tre Fontane. Al termine di una gara spettacolare sono state le ragazze di Spugna ad avere la meglio sulle bianconere portandosi così a tre punti matematici dallo scudetto. Sabato prossimo nella capitale toccherà di nuovo alla Fiorentina scendere di scena; il rischio di essere la vittima sacrificale prima della festa scudetto finale è molto alto.

Mancano ancora quattro gare alla fine di questo torneo ma intanto comincia a muoversi qualcosa sul fronte mercato. In attesa da capire quello che sarà il futuro dell’allenatrice viola Patrizia Panico, del suo staff tecnico e dell’attuale dirigenza, la società muove i primi passi per quanto concerne il parco giocatrici della prossima stagione. La prima notizia è il rinnovo del portiere viola Katja Schroffenegger fino al 2024 con il club di Viale Manfredo Fanti. Un attestato di stima nei confronti dell’ex numero uno di Inter e Florentia San Gimignano. Tuttavia il suo ruolo sarà in ballottaggio con Rachele Baldi che, salvo variazioni tattiche, dovrebbe essere il primo portiere per la stagione che verrà. Il prolungamento contrattuale di Schroffi potrebbe dare il via ad una serie di riconferme. Su tutte, i tifosi si aspettano novità su elementi di spicco come Miriam Longo, Alexandra Johanssdottir, Zsanett Kajan, Alice Tortelli e Federica Cafferata – su quest’ultima le speranze di permanenza sono a quasi zero.

Un’altra notizia importante registrata in questa settimana è la proposta del Presidente federale Gravina di creare nei prossimi mesi una Lega Professionistica per la Serie A Femminile, copiando lo stesso modello presente nel calcio maschile. Questo consentirà al campionato di poter essere gestito in maniera autonoma sia per quanto riguarda la propria organizzazione (formattazione, numero di squadre presenti, date di inizio e fine, ecc.), ma anche di poter ricercare degli sponsor che ne consentano la gestione economica. Per non parlare poi del discorso su eventuali introiti derivanti dai diritti televisivi che potrebbero essere venduti sia in Italia sia all’estero. Un passo che permetterebbe al calcio femminile di essere autosufficiente evitando così il rischio di default economico che, con la situazione attuale, si verificherebbe nel giro di qualche anno (con le società piccole che non potrebbero sostenere i costi del professionismo). Tutto bello certo, ma resta il fatto che bisogna tutelare anche la serie cadetta che, in questo momento, non solo non rientra nel decreto che ha portato al professionismo, ma è colmo di squadre piccole ed economicamente deboli che non riuscirebbero a reggere l’urto di un cambiamento di status improvviso. Serve pertanto un fondo che aiuti anche i club di B ad andare avanti qualora si optasse per il passaggio al professionismo. Sarebbe inoltre importante dare una scossa a quei presidenti che, ancora oggi, sono restii nel voler creare un settore femminile o ad acquistare uno dei titoli disponibili tra Serie A e Serie B. E sono molti.

In conclusione – dopo aver visto come sono andate le cose nella poule scudetto – c’è da annotare alcuni cambiamenti importanti all’interno della zona salvezza. Torna a vincere la Sampdoria con un roboante 4-1 ai danni di un Pomigliano che sembra essere entrato in una crisi psicologica. La blucerchiate non vincevano una gara dalla terza giornata di regolar season. Si tratta inoltre dei primi tre punti per il tecnico Salvatore Mango subentrato all’ex viola Antonio Cincotta. Anche la società campana aveva cambiato allenatore, esonerando Carlos Sanchez e richiamando Nicola Romaniello, ma la scossa non c’è stata. Le genovesi superano il Parma portandosi al penultimo posto della classifica. Risultato clamoroso anche a Como dove il Sassuolo cede 2-1 contro le padrone di casa. In vantaggio le lombarde con Linberg, il pari neroverde porta la firma di Rafilo Jane. A pochi minuti dal termine un rigore molto dubbio assegnato al Como viene realizzato da Karlernas che consente alle sue compagne di portarsi a casa il match. Con tre vittorie in altrettante giornate, il Como sembra molto quotato a restare in Serie A Femminile anche la prossima stagione.

Di seguito i tabellini delle partite e la classifica aggiornata:

Poule scudetto

Milan-Inter 3-1

Roma-Juventus 3-2

Riposa: Fiorentina

Poule salvezza:

Sampdoria-Pomigliano 4-1

Como-Sassuolo 2-1

Riposa: Parma

Classifica aggiornata:

Roma 60

Juventus 49

Milan38

Fiorentina 38

Inter 35

Sassuolo 26

Como 21

Pomigliano 17

Sampdoria 15

Parma 14