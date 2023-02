BIRAGHI, Le parole dell'agente, i precedenti e il caso tv

Il 3-0 di Cristiano Biraghi contro l'Hellas Verona ha fatto discutere tutto il mondo della Fiorentina. Non solo per l'esultanza liberatoria e un po' polemica del capitano viola, ma per vari motivi. Da una parte le parole dell'agente Mario Giuffredi in esclusiva a Radio Firenzeviola, con cui il procuratore ha voluto difendere il suo assistito dalle critiche: "Parliamo di un bravo ragazzo e di una grande persona, tra l'altro è molto attaccato ai colori viola dando sempre il massimo. Non riesco a darmi una spiegazione sul motivo per cui è così criticato dalla tifoseria".

Poi c'è stato il "caso" del racconto in differita avvenuto in DAZN, dovuto all'assenza dal Bentegodi dei telecronisti e per questo raccontato solo dopo il replay visto che le prime immagini non erano in diretta. Infine un focus sui gol simili a quello di Biraghi già visti in Italia, non tanti per altri. Tra questi però vanno citati quelli di Quagliarella con la maglia della Samp in quello stesso stadio e il gol di Ilicic contro il Torino con la maglia dell'Atalanta. CLICCA QUI per leggere gli altri.