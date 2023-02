AG. BIRAGHI A RFV: "NON CAPISCO LE CRITICHE A CRISTIANO. VI SPIEGO L'ESULTANZA. SU RANIERI..."

Mario Giuffredi, procuratore del capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi, autore del bellissimo 3-0 viola contro l'Hellas Verona, ha parlato così, in esclusiva, ai microfoni di Radio FirenzeViola: "Ieri Cristiano ha fatto un gol bellissimo, non me lo aspettavo nemmeno io, quelli sono colpi di genio da trequartista. Biraghi ha un grande piede e lo si vede dalla quantità di assist che ha fatto negli ultimi anni nonostante le diverse critiche".

Come si spiega tutte queste critiche a Biraghi?

"Onestamente non lo so, per me è una situazione anomala. Parliamo di un bravo ragazzo e di una grande persona, tra l'altro è molto attaccato ai colori viola dando sempre il massimo. Non riesco a darmi una spiegazione sul motivo per cui è così criticato dalla tifoseria".

Esultanza di ieri?

"Non ho avuto modo di rivederla, ma sono dell'idea che non vanno giudicate molto le esultanze in quanto fanno parte di uno stato d'animo momentaneo. Spesso i giocatori ricevono tante critiche inutili. Non credo che Biraghi abbia voluto mancare di rispetto ai tifosi viola. Ora Cristiano deve continuare a fare il suo e a fare bene, le critiche, anche se spesso ingiuste, fanno parte del gioco".

Rinnovo di contratto?

"Preferisco non parlare di contratti in questa parte di stagione. Lui è legatissimo a questa maglia e sta benissimo a Firenze. Spesso è bersagliato dalle critiche ma io dico che quelli bersagliati hanno le spalle grosse e lui le ha".

Luca Ranieri può avere ancora il futuro in viola?

"Ha sempre dimostrato di essere da Fiorentina quando è stato impiegato, secondo me è molto sottovalutato soprattutto dopo le ottime partite in coppa, con la Juventus e con il Torino. Non dimentichiamoci che ha un'intelligenza tattica importante che gli permette di giocare in diverse posizioni della difesa".

Giudizio sulla stagione della Fiorentina?

"Non capisco perché ci siano tutte queste critiche a questo club, hanno speso tantissimo e hanno dirigenti, come Barone e Pradè, che vivono dalla mattina alla sera per la Fiorentina. Non capisco perché siano bersagliati così nonostante i risultati nelle coppe".