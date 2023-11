BELTRAN, Scalpita e vuole tornare già con il Milan

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo una brevissima vacanza al lago di Como consigliato dagli amici argentini che lo apprezzarono anche per il matrimonio di Lautaro Martinez del maggio scorso, per Lucas Beltran ieri giornata di lavoro al Viola Park per recuperare dall'infortunio subito contro la Juventus. Un problema all'anca che lo ha tenuto fuori contro il Cukaricki e soprattutto con il Bologna: ora l'argentino scalpita e vuole tornare con il Milan per non perdere il treno viola dopo aver superato Nzola nelle gerarchie di Italiano. CLICCA QUI per leggere l'articolo completo di FV.