BELOTTI, La Fiorentina ci riprova? Viola non da soli

Da Torino arrivano sirene che indicano il nome di Andrea Belotti come possibile volto nuovo per l'attacco della Fiorentina del prossimo anno. La notizia di rassegna stampa (leggi qui) è stata una delle più lette nella giornata di oggi su FirenzeViola.it, così come un successivo punto di mercato di TMW che spiega come i viola siano pronti ad affondare il colpo a parametro zero, ma non siano da soli. L'attaccante granata scioglierà le riserve al termine della stagione.