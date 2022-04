TMW, Punto su Belotti: in A c'è anche la Fiorentina

TMW fa il punto su Andrea Belotti, sempre più lontano dal Torino dopo le dichiarazioni odierne del presidente Cairo. Ancora, rivela il portale, il Gallo però non ha firmato con nessuno: scioglierà le riserve solo a fine stagione. Sono quattro le squadre interessate in Serie A: Inter, Roma, Atalanta e Fiorentina. La classifica finale, si legge, sarà una discriminante importante: rimangono aperte anche candidature estere, come Newcastle, West Ham o Toronto in MLS. A dirla tutta, in conclusione, neppure il rinnovo coi granata tecnicamente sarebbe ancora impossibile.