TUTTOSPORT, Belotti, la Fiorentina ci riprova

La prima pagina di Tuttosport apre con una notizia di mercato che riguarda in prima persona la Fiorentina: secondo il quotidiano piemontese infatti, i viola si sarebbero iscritti nuovamente alla corsa per l'acquisto di Andrea Belotti, attaccante del Torino in scadenza a giugno. Cairo non è ancora riuscito nell'operazione rinnovo, nonostante un'offerta (si vocifera) di 3,6 milioni netti a stagione per quattro anni messa sul piatto a ottobre. Adesso c'è anche la Fiorentina sul centravanti della Nazionale, ma non solo. Inter e Juventus rimangono sullo sfondo, il Napoli lo punta da tempo come sostituto di Osimhen e anche la Roma mantiene i contatti. C'è poi anche l'Atalanta, che rappresenterebbe un ritorno a casa per il Gallo, bergamasco di nascita.

La Fiorentina sembra una delle candidate più serie: Piatek difficilmente verrà riscattato ed il club viola cerca un centravanti titolare da alternare con Cabral; in più, da quando ha rilevato la società, il presidente Rocco Commisso ha provato più volte a trattarlo. Conclude TS: "Occhio: soprattutto se la Viola, via Coppa Italia o rimontona in campionato, riuscisse persino a finire in Europa".