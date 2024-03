BARONE, Dirigenti in ospedale da 24 ore, giocatori affranti

Fonte: Luciana Magistrato

Da ieri pomeriggio la Fiorentina è sotto shock, da quando il direttore generale viola ha avuto un malore nell'albergo dove la squadra era in ritiro per la partita contro l'Atalanta. E i suoi più stretti collaboratori non l'hanno lasciato solo un attimo nell'ospedale San Raffaele: il ds Daniele Pradè e il dottor Luca Pengue che per primi lo hanno soccorso e il dirigente della comunicazione Alessandro Ferrari sono rimasti infatti a Milano, delegando le eventuali necessità quotidiane a Firenze al dt Nicolas Burdisso, tornato ieri al Viola Park con parte della squadra. I tre hanno tenuto i contatti con l'ospedale ed hanno accolto prima la moglie e poi i 4 figli (che hanno lasciato solo ora l'ospedale) oltre a rispondere alle tante telefonate di addetti ai lavori che da ieri chiedono lumi sulle condizioni del direttore generale viola. In mattinata li hanno raggiunti anche i due punti di riferimento del settore giovanile, Valentino Angeloni e Maurizio Nicoclini.

Anche molti giocatori sono accorsi subito in ospedale, ieri, a sincerarsi della situazione, l'allenatore Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi, Pietro Terracciano, Nikola Milenkovic, Andrea Belotti e Antonin Barak in particolare. Per tutti, in particolare per il capitano e il difensore serbo che già quella situazione l'hanno vissuta nel 2018 con Astori che ebbe un più triste epilogo, uno choc da cui, anche a distanza di 24 ore, non si sono ripresi, come confermano i loro entourage. Un paio di giocatori, Terracciano e Mandragora, sono passati anche oggi. Molti giocatori invece sono andati in Nazionale e la sosta permette agli altri di pensare ad altro ma in realtà tutti sono ancora molto affranti e provati, con il pensiero fisso sul direttore generale.