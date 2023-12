BARAK, Inizio sottotono ma Italiano vuole recuperarlo

Fonte: di Mirko Giogli

Non è sicuramente il miglior inizio di stagione per l’ex centrocampista del Verona, Antonin Barak, che dopo aver recuperato dal lungo infortunio, che lo ha tenuto lontano dal campo per circa quattro mesi, sta provando a scalare le gerarchie e a rimettere sulle gambe minuti preziosi per il suo pieno recupero.

Da settembre ad oggi il calciatore ceco ha collezionato solamente undici presenze, molte delle quali partendo dalla panchina, mettendo a referto una sola rete, quella siglata nella gara interna contro il Ferencvaros in Conference League. Conference che continua ad essere il suo palcoscenico preferito; dopo l'ottimo rendimento della scorsa stagione nella competizione europea, nella quale ha timbrato il cartellino per ben cinque volte in dodici gare (tutti ricorderanno il suo gol storico allo scadere dei tempi supplementari nella gara di ritorno contro il Basilea, che ha indirizzato i viola in finale), il centrocampista classe 1994 in questa prima parte di stagione è sceso in campo in quattro delle prime sei gare della coppa europea, tre delle quali partendo da titolare, fornendo anche delle buone prestazioni.

Vista una condizione fisica ancora non perfetta, e anche e soprattutto, un Bonaventura in stato di grazia, diventato praticamente intoccabile, gli spazi per Barak sulla trequarti sono molto limitati. Ma il calciatore nativo di Pribram potrebbe essere comunque l’arma in più quando Jack ha bisogno di rifiatare, e i segnali mandati anche nell’ultima uscita contro il Monza potrebbero essere positivi.

Segnali captati ovviamente anche da mister Vincenzo Italiano, che in conferenza stampa nel post partita di Monza-Fiorentina si è detto dispiaciuto di averlo “sacrificato” per il cambio tattico con l’ingresso nel rettangolo di gioco di Yerry Mina, e ha confermato di voler continuare a dare fiducia al calciatore ceco, mandandolo in campo con la speranza di recuperarlo pienamente e di rivedere il Barak della scorsa stagione.