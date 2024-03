AMICHEVOLI, Nessun viola oggi. Ma due match di lusso

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nessun viola scende in campo oggi. Nel weekend di sosta per le nazionali, la Fiorentina continua a lavorare al Viola Park mentre alcuni suoi elementi sono sparsi per il mondo, anche se neanche uno di questi si vedrà all'opera stasera. Non mancano però nel menù del giorno appuntamenti di un certo spessore, seppur amichevoli. Stasera infatti scendono in campo per due test di lusso Francia-Germania e Inghilterra-Brasile, oltre a Slovacchia-Austria. La programmazione:

18.00 Slovacchia - Austria (Amichevole) - SKY SPORT UNO

20.00 Inghilterra - Brasile (Amichevole) - SKY SPORT CALCIO

21.00 Francia - Germania (Amichevole) - 20 e SKY SPORT UNO