MATTINO, Napoli, rilancio per Conte. Manna vuole Italiano

© foto di www.imagephotoagency.it

La questione panchina in casa Napoli trova ampio spazio ogni giorno sui quotidiani locali. Oggi, Il Mattino scrive che Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a tornare all'assalto di Antonio Conte ben conscio, per, che il sì dell'ex tecnico di Juventus e Inter non sarebbe così scontato. Però potrebbe esserci una riapertura e nei prossimi potrebbe esserci un appuntamento.

Restano invece in corsa gli altri nomi che vanno da Gian Piero Gasperini a Stefano Pioli. Il nuovo direttore sportivo Manna invece, si legge sempre sul quotidiano, avrebbe sul proprio taccuino il nome di Vincenzo Italiano, impegnato nei prossimi giorni nella finale di Conference League, la seconda consecutiva per lui e la Fiorentina.