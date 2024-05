MARCHEGIANI, Italiano sarebbe adatto allo spirito Toro

FirenzeViola.it

Luca Marchegiani, ex portiere tra le altre di Torino e Lazio e ora opinionista Sky, ha parlato ai taccuini di Tuttosport della stagione del Torino e degli scenari futuri. Relativamente alla questione allenatore che sostituirà Ivan Juric, Marchegiani si è così espresso: “I tre anni di Juric sono una parabola normale per far sì che un ciclo si esaurisca. Vanoli tecnico giusto per il rilancio? A me piacerebbe Italiano perché lo vedo adatto a quello che è lo spirito del Toro e al modo di manifestare il proprio senso di appartenenza. Detto questo, Vanoli è sicuramente una scelta che potrebbe essere giusta”.

Mentre su cosa manca ai granata per arrivare al livello di Atalanta, Fiorentina e Bologna, l’ex portiere ha detto: “Difficile dirlo: nella programmazione di una squadra le risorse sono il primo aspetto che uno va a vedere, poi, a parità di risorse, c’è anche un percorso dato da quanto si è capaci a integrare anno dopo anno uno zoccolo duro che funziona. Questo l’Atalanta lo ha fatto molto bene, ma è partita molto prima rispetto al Toro. La Fiorentina, invece, è arrivata a quei risultati investendo di più. Questi sono i due termini di paragone che si devono prendere per posizionare il Torino nelle gerarchie della Serie A”.