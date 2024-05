OLYMPIAKOS, Sconfitta 2-0 contro il PAOK

FirenzeViola.it

© foto di Image Sport

Sconfitta amara in campionato per l'Olympiakos, prossimo avversario dei viola in finale di Conference League. I biancorossi hanno perso 2-0 al Toumba Stadium di Salonicco contro il PAOK. La formazione di Mendilibar, a due giornate dalla fine del campionato, rimane ferma in quarta posizione a quota 70 punti. Nelle prossimo due sfide l'Olympiakos affronterà la capolista AEK Atene e poi il Panathinaikos terzo in classifica. Due derby che decideranno le sorti in campionato dei biancorossi. Per il PAOK a segno Taison nel primo tempo e Zivkovic nella ripresa. Inutile per gli ateniesi l'entrata in campo nel secondo tempo di El Kaabi e Podence. Di seguito la classifica:

AEK 75

PAOK 74

Panathinaikos 71

Olympiacos 70

Aris 52

Lamia 35