DAL VIOLA PARK, Jack ancora a parte: obiettivo Napoli

Fonte: Radio Bruno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Notizie dal Viola Park in vista del prossimo impegno di campionato della Fiorentina contro il Monza: anche oggi Bonaventura, già out mercoledì nella sfida di Conference contro il Brugge, si è allenato a parte. Il numero 5 ì sulla via del recupero ma l’obiettivo di Italiano è quello di recuperare la mezzala al 100% per la sfida con il Napoli. Nel match con i brianzoli possibili tanti cambi rispetto alla sfida in Belgio: si rivedrà Nzola titolare mentre è probabile anche le conferma per Kouame a sinistra.