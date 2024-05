OLYMPIAKOS, Alle 19:00 sfida al PAOK. La formazione

FirenzeViola.it

Il 29 maggio allo stadio Agia Sophia di Atene la Fiorentina affronterà l'Olympiakos nella finale di Conference League. Prima di giocarsi la terza coppa europea però viola e biancorossi saranno impegnati nei loro rispettivi campionati. Se la formazione di Vincenzo Italiano giocherà domani sera contro il Monza, l'Olympiakos scenderà in campo alle 19:00 contro il PAOK Salonicco in un match decisivo per la corsa al titolo di campione di Grecia(QUI la situazione del club ateniese in campionato). Queste le scelte di formazione dei due tecnici:

PAOK SALONICCO(4-2-3-1): Kotarski, Baba, Koulierakis, Kedziora, Sastre; Meite, Schwab; Taison, Konstantelias, Zivkovic; Thomas. All.: Bacci

OLYMPIAKOS(4-2-3-1): Tzolakis; Quini, Carmo, Retsos, Rodinei; Horta, Hezze; Martins, Chiquinho, Masouras; Navarro. All.: Mendilibar