FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato da Sky, ci sarà un'altra assenza importante in casa Roma: Dybala non ha recuperato a pieno e non è partito con la squadra per Bergamo. Tasto dolente per De Rossi che dovrà fare a meno del talento argentino nello scontro diretto con l'Atalanta per un piazzamento in Champions League.