AMERINI, Aquilani a Firenze può essere scelta rischiosa

Daniele Amerini, ex centrocampista viola ed oggi procuratore, a Radio Serie A ha parlato dell'ipotesi che Alberto Aquilani diventi nella prossima stagione il nuovo allenatore della Fiorentina. Ecco le sue parole: "Bisogna capire nei vari movimenti delle panchine e cosa si presenterà di interessante per la Fiorentina. Aquilani è uno di quelli che conosce bene l'ambiente per aver fatto bene con la Primavera, il che non significa automaticamente poter fare bene in prima squadra.

Quest'anno ha fatto la prima esperienza in Serie B, può essere un profilo da analizzare con tutti i suoi rischi. Un allenatore giovane alla prima esperienza, in una piazza come Firenze, non sarebbe semplice, è una scelta rischiosa".