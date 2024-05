BASTA FATAL VERONA. MONZA (E NAPOLI) È OSSIGENO VERSO ATENE

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con la vittoria sull’Empoli, la Lazio festeggia l’ingresso in una coppa europea per la prossima stagione. Il verdetto dell’Olimpico riecheggia fino a Firenze, e non fa che aumentare ancor di più i rimpianti della Fiorentina per le plurali occasioni fallite durante l’anno nella rincorsa all’Europa. Ma in un calendario intasato che porterà addirittura a recuperare il match con l’Atalanta a campionato finito - falsificando il torneo, ma non c’erano altre soluzioni -, non c’è tempo per piangere sul latte versato e il Monza acquisisce ancor più valore per le restanti, seppur complicate, speranze di Europa League.

Un campionato da non snobbare, in attesa di Atene

Classifica alla mano, infatti, i viola possono comunque scavalcare la Lazio al settimo posto e tentare ancora l’accesso all’ex Coppa UEFA tramite il campionato. Perché se non c’è dubbio che la finale di Atene rappresenti il primo obiettivo della Fiorentina anche per la conquista dell’Europa League, il campionato rimane ad ogni modo un’altra finestra da aggredire fino alla fine per ambire a migliorare l’ottavo posto di un anno fa (obiettivo sbandierato da Italiano a più riprese davanti ai microfoni) e tenere aperta una sorta di “paracadute” qualora - facendo tutti gli scongiuri del caso - l’ultimo atto della Conference League finisca per la seconda volta con l’amaro in bocca.

Che non sia un'altra Fatal Verona

Il Monza arriva al Franchi privo di obiettivi e non significa che entrerà in campo senza dare tutto, ma neanche col coltello tra i denti di chi deve agguantare ancora qualcosa. A differenza della Fiorentina, chiamata perciò ad una prova degna della miglior versione di sé stessa per provare ad arrivare all’appuntamento del 29 maggio con la certezza dell’Europa già in tasca. Battere i brianzoli e poi il Napoli quattro giorni dopo non sarà semplice ma nemmeno utopistico, e garantirebbe il matematico approdo almeno alla prossima Conference, in attesa della grande serata di Atene. Una Fiorentina concentrata sull'obiettivo servirà però ad evitare che l'impatto col Monza risulti scottante, com'è accaduto nella Fatal Verona di una settimana fa.