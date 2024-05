LECCE, Salvo matematicamente per il 2º anno di fila

FirenzeViola.it

La sconfitta del Cagliari contro il Milan e quella di ieri del Frosinone con l'Inter consentono al Lecce di festeggiare la salvezza già nella serata di ieri. I salentini giocheranno in Serie A per il terzo anno consecutivo. Un capolavoro tecnico su cui c'è stato tanto lavoro di Pantaleo Corvino, che è riuscito a portare in Puglia giocatori di assoluto valore, tra cui Krstovic, Dorgu, Almqvist e Gendrey.