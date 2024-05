MARTINI, Anche la Viola vinse uno scudetto contro ogni pronostico

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Esattamente 50 anni fa, la Lazio vinceva il suo primo scudetto. La squadra di Maestrelli passò alla storia anche e soprattutto per la narrazione che la circondava dentro e fuori dal campo, e oggi, ai taccuini de Il Messaggero, ne parla l'ex biancoceleste Luigi Martini: "Non può essere solo una vittoria di uno scudetto a far diventare una squadra leggenda. Anche il Cagliari, il Verona, la Fiorentina hanno strappato un tricolore contro ogni pronostico, ma nessuno è finito nel mito. Qualche altra società al mondo ha avuto due-tre giocatori che facevano anche i paracadutisti? Qualche squadra spaccava i lampioni con le pistole in ritiro per spegnere la luce?

Qualche club aveva un presidente rovinato dai debiti fino al collo, che chiedeva prestiti per rimetterli nella Lazio perché la considerava la sua unica ragione di vita? Quale gruppo è stato travolto da una simile spirale di morte come uno scherzo del destino? Qualche altro allenatore muore va in una cappella e i porta dentro i due giocatori più significativi? Brera e i giornalisti del nord ci snobbavano, Pasolini ci chiamava la banda di fascisti, eravamo considerati la feccia del calcio, e invece eravamo leggenda".