SERIE A, Alle 15 punti salvezza in palio: le formazioni delle gare

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Saranno due i match in programma questo pomeriggio a partire dalle 15:00. A Genova la squadra di Alberto Gilardino accoglie il Sassuolo, in un appuntamento fondamentale per i neroverdi in chiave salvezza. Al Bentegodi, invece, l'Hellas Verona ospita il Torino, con gli Scaligeri che in caso di tre punti potrebbero festeggiare la salvezza a due giornate dal termine. Queste le formazioni ufficiali delle due sfide:

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Vogliacco, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Gilardino.

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Erlic, Kumbulla, Ferrari; Toljan, Obiang, Henrique, Thorstvedt, Doig; Pinamonti, Lauriente. Allenatore: Ballardini.

-------------------------------------------------------------------------------

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Coppola; Centonze, Duda, Serdar, Cabal; Noslin, Lazovic; Bonazzoli. All. Baroni.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Lovato, Masina; Bellanova, Tameze, Ilic, Rodriguez; Ricci; Sanabria, Zapata. All. Juric.