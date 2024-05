NOTIZIE DI FV FRANCHI, APERTO PER LA FINALE: VINCE LA DIPLOMAZIA VIOLA Tra le news più lette oggi su Firenzeviola.it c'è stata quella che ha riguardato l'apertura dell'Artemio Franchi e del Viola Park in occasione della finale di Conference League: per assistere all’evento la Fiorentina ha fatto in modo che... Tra le news più lette oggi su Firenzeviola.it c'è stata quella che ha riguardato l'apertura dell'Artemio Franchi e del Viola Park in occasione della finale di Conference League: per assistere all’evento la Fiorentina ha fatto in modo che... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 12 maggio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi