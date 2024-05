VIOLA METTI LA FRECCIA

FirenzeViola.it

Crollato il Napoli in casa con il Bologna per la Fiorentina è tempo di mettere la freccia e tentare il sorpasso in classifica. Mentre in casa viola si torna con i piedi per terra dopo l'abbuffata belga, di gioia e soddisfazione, il campionato propone sfide decisive in ottica europea e per la squadra di Italiano sfruttare il passo falso dei partenopei diventa praticamente un obbligo. Si dirà che il club di De Laurentiis sta facendo probabilmente i suoi calcoli e che la Conference League, per gli attuali campioni d'Italia in carica, non rappresenta una grande opportunità, ma intanto la serata di Bruges ricorda all'intero universo Fiorentina l'importanza della dimensione europea.

Due sfide decisive al Franchi - Così la doppia sfida casalinga al Monza e allo stesso Napoli assume ulteriore valore, tanto più alla luce di un finale di campionato da trasformare in vera e propria palestra per la finalissima di Atene. Da parte di Italiano è lecito attendersi il turnover già visto nelle ultime sfide, dunque è da chi è rimasto a vedere il match dello Jan Breydel stadium che serviranno risposte efficaci. In termini di risultato prima ancora che di gioco, fosse solo per mettere in difficoltà l'allenatore in vista delle scelte da tramutare in formazione contro l'Olympiakos.

Via al turnover di Italiano - E se Nzola ha già dimostrato di aver saputo reagire a modo al periodo trascorso ai margini del gruppo adesso toccherà agli altri, ai vari Parisi, Maxime Lopez, Ikonè e compagnia dimostrare di poter ancora incidere nel finale di stagione. Regalando alla Fiorentina la serenità di partire per la Grecia con la certezza di una partecipazione europea già in tasca e perchè no, pure una rimonta finale che possa cambiare determinate scelte da mettere in pratica nel corso del mercato estivo. Quando comunque vada a finire questa squadra è destinata a essere se non prorpio stravolta decisamente modificata.