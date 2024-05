NAPOLI, La richiesta: spostare la gara per...scaramanzia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L’eptacaidecafobia è la paura del numero 17 e a quanto pare è il motivo che sta alla base della richiesta del presidente Aurelio De Laurentiis per spostare la gara contro la Fiorentina, in programma proprio venerdì 17 maggio. Tutto nasce da un’iniziale richiesta alla Lega da parte della società viola di poter giocare col Napoli il venerdì per avere più tempo per preparare la finale di Atene.

Tutto ok per la Lega, almeno fino a l’altro ieri, quando in casa Napoli è scattato l’allarme eptacaidecafobia, con i partenopei che hanno chiesto che il match venisse spostato a sabato 18. Una situazione paradossale, che tuttavia non dovrebbe trovar seguito, anche se la decisione definitiva è attesa per domani.