PALLADINO, Le idee migliori mi vengono la notte. I viola...

Si è appena tenuta la conferenza stampa di Raffaele Palladino, alla vigilia del match al Franchi contro la Fiorentina. Queste le parole del tecnico dei brianzoli: "Sarà una partita molto stimolante, loro sono forti e in salute e giocheremo in casa. Come sempre abbiamo tante motivazioni per fare la nostra partita. Non vediamo l'ora di scendere in campo, veniamo da una buona settimana di lavoro".

Sul percorso del Monza: "Le stagioni sono lunghe e non è facile individuare il miglior momento di questo mio biennio. Siamo cresciuti molto soprattutto nelle difficoltà. A Monzello si lavora con il sorriso, e questa è la cosa più importante".

Sugli obiettivi: "Dobbiamo cercare di fare nella maniera migliore queste ultime tre partite perché abbiamo ancora tanti obbiettivi da raggiungere come la quota 100 punti in due anni. Bisogna essere sempre ambiziosi e con il tempo abbiamo alzato un po' l'asticella essendo stati ad un passo dall'Europa. Non so se sarà previsto un premio in caso di qualificazione in Europa, in questo caso ci penserà la società. Rimanere in Serie A un altro anno e non aver mai avuto paura di retrocedere è già un grandissimo traguardo".

Sulla Fiorentina: "Voglio fare i complimenti alle italiane e agli allenatori italiani in Europa: dalla Roma alla Fiorentina fino all'Atalanta. Per quanto riguarda i viola, sono una squadra e una società molto forte, ci vogliamo confrontare con loro".

Sulle sue idee: "Quelle migliori mi vengono di notte, questo lavoro si svolge continuando a studiare, bisogna sempre aggiornarsi. Il calcio è in continua evoluzione"

Sulle assenze: "Per la partita con la Fiorentina sono indisponibili Maldini, Andrea Carboni, Ciurria, Bettella e Machin".