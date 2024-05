DALL'UNGHERIA, Si valuta di spostare la sede della finale di Conference

Una notizia che avrebbe dell'incredibile rimbalza dall'Ungheria: la testata Nemzeti Sport scrive che la finale di Conference League in programma il prossimo 29 maggio tra Fiorentina ed Olympiacos potrebbe cambiare sede. La decisione sarebbe in corso di valutazione a causa delle difficoltà organizzative legate principalmente alla sicurezza, tema spinoso quando si parla di calcio in Grecia dove il campionato è rimasto a porte chiuse due mesi proprio per questo motivo, a cui si aggiunge anche la delicata situazione politica interna prima delle elezioni europee.

Si potrebbe dunque giocare alla Puskas Arena di Budapest, già teatro della sfida della Fiorentina contro il Ferencvaros, oppure alla Groupama Arena visto il calendario fitto di concerti alla Puskas Arena.