DINI, Preoccupato per gli scenari di Atene

L'avvocato Giulio Dini, opinionista di Radio FirenzeViola, ha espresso timori per la sicurezza ad Atene per la finale di Conference League. Queste le sue parole:

"Ho, però, deciso di non volare ad Atene e lo sconsiglio ai miei figli. Temo per la sicurezza, temo la sovra eccitazione dei greci (popolo che amo) e la loro incapacità di gestire un'occasione così straordinaria per loro.

Pensate solo alla polizia locale chiamata al controllo, all'ordine, e all'eventuale sedazione scontri avendo, da un lato, i propri concittadini e, dall'altro, degli stranieri. So bene cosa significhi essere presente quando vinci in uno stadio colorato coi colori della squadra avversaria (presente anche a Dortmund ai Mondiali del 2006) ma stavolta sosterrò la mia squadra a distanza. Sarà peggio ma eviterò l'eventuale peggio del peggio".