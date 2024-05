IND.FV, Per la finale del 29/5 aperti Franchi e Viola Park

Notizia importante in vista della serata del 29 maggio, giorno della finale di Conference League ad Atene tra la Fiorentina e l’Olympiacos: secondo quanto appreso dalla nostra redazione, per assistere all’evento la Fiorentina ha fatto in modo che siano aperti sia lo stadio Artemio Franchi (esattamente come accaduto lo scorso anno nella finale poi persa con il West Ham) sia gli sports-bar del Viola Park dove già oggi vendono trasmesse tutte le partite di Biraghi e soci. Di rilevo però è la scelta - arrivata con ampio anticipo, rispetto a un anno fa - di aprire al pubblico l’impianto di Campo di Marte (dove dovranno essere allestiti dei maxischermi), per il quale è stato decisivo l’intervento diplomatico del club viola.

Dettagli ulteriori saranno resi noti nei prossimi giorni.