BIGICA, Viola con la testa libera. Quanti ricordi a Firenze

Alla vigilia della sfida del campionato Primavera contro la Fiorentina, in casa Sassuolo ha preso la parola il tecnico neroverde Emiliano Bigica. Ecco le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club: "La partita con la Fiorentina per me ha un sapore sempre particolare. Arriva in un momento chiave della nostra stagione, mancano due sole partite e noi abbiamo l’obbligo e il dovere di tenerci stretta l’importante posizione in classifica che abbiamo e per la quale stiamo lavorando dal 20 luglio scorso. Veniamo da un passo falso con l’Empoli ma è stata una partita decisa dall’episodio del rigore e dell’espulsione del nostro giocatore a inizio gara. Nonostante ciò i ragazzi hanno fornito una grande prestazione, con le giuste motivazioni, annullando di fatto, con grinta e determinazione, l’inferiorità numerica.

E’ quella la motivazione che voglio rivedere domani in campo. La Fiorentina non ha più nulla da chiedere a questo campionato ma questo può essere anche un vantaggio per loro, giocheranno a mente libera e senza assilli di classifica, aspetti che, abbinati ad una rosa di qualità, ne fanno una avversaria sempre di tutto rispetto. Ma noi vogliamo chiudere in bellezza e continuare a sognare. A Firenze mi legano tanti bellissimi ricordi, saluto tutti i tifosi viola e tutte le persone che lavorano in società”.