SPALLETTI, Scamacca? Potenziale enorme: ha reagito

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Scamacca? È stato molto bravo Gasperini, si vede che è un allenatore forte. I meriti delle cose che fa sono prima di tutto di Scamacca, poi di Gasperini. Io dal mio punto di vista per quello che ho visto voglio una reazione. Se tu reagisci io sono contento. Ed è quello che ho fatto.

In questo caso bisognava dirgli qualcosa perché è un giocatore con delle potenzialità enormi e se continua così abbiamo a disposizione un calciatore forte". Così il ct della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, intervenendo a margine del World Meeting on Human Fraternity al Coni, dice la sua sulla convocazione di Gianluca Scamacca al prossimo europeo. Poi, rispondendo a una domanda su una possibile convocazione dell'attaccante del Cosenza, Gennaro Tutino per ampliare il parco attaccanti della Nazionale in vista dell' Europeo, Spalletti ha aggiunto: "Abbiamo le nostre potenzialità. Conosco bene Tutino, l'ho allenato al Napoli, mi fa piacere che abbia fatto vedere quella che è la sua forza, però, pur tenendo in considerazione tutti, noi abbiamo a disposizione delle potenzialità da tempo", conclude. (ANSA).