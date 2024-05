BUFFON, Questa Viola meriterebbe di finire con un trofeo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana, ha parlato a margine del Premio Oreste Granillo a Reggio Calabria. Ecco le sue parole sulla Fiorentina riportate da Sportface.it: "Abbiamo dimostrato di essere molto competitivi in Europa in questi ultimi anni, anche senza vincere trofei. Fiorentina e Atalanta si meriterebbero di suggellare questa stagione con un trofeo. Ci sono tutte le basi per tornare a vincere. Spero che le società e i loro tifosi possano festeggiare. Italia? Siamo consapevoli di essere competitivi, con un super C.t e tanti giocatori che hanno grande amore per la maglia azzurra".